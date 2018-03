Vissen moeten verhuizen voor de Zuidelijke Ringweg

Vissers waren woensdag bezig om de voormalige waterskivijver aan de Bornholmstraat in de Stad Groningen leeg te vissen.

De vijver moet deels worden gedempt in verband met de verbouw van de Zuidelijke Ringweg. Voordat de werkzaamheden beginnen worden de vissen zo veel mogelijk gevangen.

Brasems van zestig centimeter

De eerst 'trek' woensdagochtend viel eigenlijk wat tegen. Geen grote karpers of snoeken, maar een stuk of tien vissen waaronder een paar stevige brasems van zestig centimeter en een pad.

Uitgezet in de visplas

De vissen gaan in containers met water en worden dan weer uitgezet in de visplas van de hengelsportvereniging Yde De Punt, achter vliegveld Eelde

Varia Ski

De vijver aan de Bornholmstraat was in het verleden in gebruik bij de waterskivereniging Varia Ski, maar werd al gedeeltelijk gedempt voor de aanleg van een parkeerplaats ten behoeve van de Euroborg. Daarna vertrok de waterskivereniging naar het Westpark bij Hoogkerk.



Lees ook:

- Dossier: Zuidelijke Ringweg