De Korrewegwijk in Groningen krijgt een eigen markt

De Sionskerk in Stad (Foto: Google Street View)

De Korrewegwijk in Groningen krijgt een eigen warenmarkt. Die komt elke woensdag van 12:00 uur tot 18:00 uur op het Floresplein bij de Sionskerk.

Het idee hiervoor komt uit de buurt. Bewoners van de wijk hebben aangegeven dat ze behoefte hebben aan een ontmoetingsplaats. Een wekelijkse markt kan daaraan bijdragen.

'De laatste nieuwtjes horen'

Wethouder Joost van Keulen is enthousiast over de nieuwe markt: 'Een markt past in onze Nederlandse handelsgeest van eeuwen terug, om er boodschappen te doen en de laatste nieuwtjes te horen. Ik kom graag een keer langs voor beide.'

Vergunningen

De gemeente Groningen publiceert binnenkort de te vergunnen marktplaatsen waarvoor marktondernemers hun belangstelling kunnen aangeven. Na het verlenen van de vergunningen kan de wekelijkse Korremarkt gehouden worden.

