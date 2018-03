De Vries geeft goede voorbeeld bij Donar en gooit raak vanaf middellijn

Martin de Vries gaf woensdagmiddag alvast het goede voorbeeld voor de basketballers van Donar richting de wedstrijd tegen Cluj. Het bestuurslid technische zaken gooide bij de training een bal raak vanaf de middellijn.

Niet in geldprijzen

'Wij doen dit eigenlijk altijd bij een uitwedstrijd in Europa, even aan het einde van de ochtendtraining. Aan het begin van het seizoen heb ik nog wel eens de eerste er in gegooid en nu ging de tweede er in, dus ik viel niet in de geldprijzen. Maar het was wel leuk', licht De Vries toe.

'Als gekken uit de startblokken'

Ondanks de voorsprong van 27 punten denkt De Vries dat het niet eenvoudig wordt tegen Cluj. 'Ik verwacht eigenlijk dat ze bij Cluj echt als gekken uit de startblokken komen. Het risico is dat zij er een hele boel ballen heel snel in gaan gooien en dat moeten we zien te voorkomen'.

Live

De uitwedstrijd van Donar tegen Cluj begint woensdagavond om 18.00 uur en is live te volgen via een stream op deze website.

Lees ook:

- Bruinsma niet in actie voor Donar tegen Cluj

- Donar wervelt langs Cluj en staat met anderhalf been in kwartfinale