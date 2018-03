Wethouder heeft 'wel wat zorgen' na vertrek Kemkers bij FC Groningen

Wethouder Paul de Rook van de gemeente Groningen heeft 'nog wel een paar vragen openstaan' naar aanleiding van het aanstaande vertrek van Gerard Kemkers bij FC Groningen.

'Mijn eerste gedachte was: wat onzettend jammer dat die samenwerking niet is gelukt. Ontzettend spijtig. En ik maak me ook wel wat zorgen', zegt De Rook, die onder meer sport in zijn portefeuille heeft.

Topsportzorgcentrum

Kemkers is bij de FC manager Topsport en Talentontwikkeling en onder meer verantwoordelijk voor de realisatie van het topsportcentrum. En daar speelt ook de gemeente een rol in.

De Rook: 'We hebben meegewerkt aan het topsportzorgcentrum, omdat er een verhaal achter lag dat ging over talentontwikkeling, over verbinding maken met de hele topsport in de regio en ook de breedtesport. En het is de vraag hoe dat nu verder gaat.'

De FC moet ons nu overtuigen van de talentontwikkeling in de breedtesport Paul de Rook - wethouder

'Groningen moet ons nu overtuigen'

De gemeente heeft de bouw voorgefinancierd, FC Groningen betaalt dat terug. 'Ze moeten ons er nu van overtuigen dat er ook in de nieuwe opzet nadruk blijft op talentontwikkeling, in de breedtesport en in topsport in de breedte. Dus andere sporten dan alleen voetbal.'

'Sluit de koers waarvoor Groningen kiest ook aan bij wat ons beeld is van wat de functie is van het topsportzorgcentrum?'

'We steunen niet een persoon, maar een plan'

'Onze steun hangt niet vast op een persoon, maar op een plan', stelt De Rook. 'Maar Kemkers was wel een heel goed persoon voor dit plan, dat is wel zo. Maar op een andere manier zou ook kunnen, dus het is niet zo dat met het vetrek van Kemkers nu ineens ons vertrouwen in dat hele verhaal wegvalt. Als FC Groningen maar doorgaat met het ondersteunen van talentontwikkeling en steunen van topsport in brede zin.'

