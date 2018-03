Inloopavond over windmolens afgelast na dreigbrief

Een inloopavond van het burgerinitiatief tegen windturbines in het Eemsdeltagebied gaat vrijdagavond niet door, omdat één van de sprekers een dreigbrief heeft ontvangen.

De avond, in Dorpsherberg Lanting in Meedhuizen, was bedoeld om onder meer met leden van de Delfzijlster politiek in discussie te gaan over windmolens. Het is een gezamenlijke avond van het burgerinitiatief, Stichting Oldambtwindmolenvrij en Stichting Landschap Oldambt.

Dreigbrief

Het burgerinitiatief schrijft: 'Helaas zijn wij genoodzaakt bovengenoemde avond uit te stellen. De reden hiervan is dat de zaalverhuurder, na overleg met de burgemeester grote twijfels heeft om de avond op een verantwoorde wijze te laten plaatsvinden. De reden is dat één van de sprekers een dreigbrief heeft ontvangen. Inmiddels is hiervan aangifte bij de politie gedaan.'

'De veiligheid van de aanwezigen en in het bijzonder van de sprekers kan door deze bedreiging niet worden gewaarborgd.'

Vervangende locatie

Gezien het tijdstip van het verbod, de aanvang van de avond en de organisatie hiervan is er te weinig tijd om een vervangende locatie te organiseren. Het burgerinitiatief wil de avond op een andere datum alsnog laten plaatsvinden.

Lees ook:

- Burgerinitiatief wil weten: wat zijn Delfzijlster plannen met windmolens?

- Dorpen schrijven boze brief naar Delfzijlster raad (oktober 2017)

- Omwonenden doen laatste poging om windpark tegen te houden (juli 2017)