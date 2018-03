Ook kredietbank Midden-Groningen verlaagt rente

Ook de kredietbank Midden-Groningen verlaagt haar rentepercentage. De rente was 11,1 procent en wordt nu acht procent.

Dat bevestigt wethouder Peter Verschuren (SP). 'De afgelopen tijd is er in de media discussie gekomen over de rente die kredietbanken vragen', licht hij het besluit toe.

Volkskredietbank

De verlaging van de rente is een stuk lager dan de verlaging die de Volkskredietbank eind februari bekendmaakte. Die kredietbank, die actief is in zeven gemeenten in Noordoost-Groningen, halveerde de rente. De rente is daar nu nog maar 5,9 procent.

'Niet te makkelijk maken om te lenen'

'We moeten het niet te makkelijk maken om te lenen, maar ook niet te moeilijk', verklaart wethouder Verschuren het verschil dat er is ontstaan tussen de twee kredietbanken.

De kredietbank kost Midden-Groningen geld. Dat was zo'n 30.000 euro per jaar, daar komt nu nog eens 7.500 bij. Er staan 248 leningen uit bij de kredietbank, met een totale waarde van zo'n 289.000 euro.

