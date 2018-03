De basketballers van Donar kunnen woensdagavond historie schrijven. Voor het eerst kan de Groningse formatie de kwartfinales bereiken van de FIBA Europe Cup.

Donar speelt uit tegen het Roemeense Cluj. De thuiswedstrijd werd met ruime cijfers gewonnen: Donar verdedigt in Roemenië een voorsprong van 27 punten.

De wedstrijd is te volgen via onderstaande livestream en in onderstaand liveblog: