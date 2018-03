Toezichthouder SodM vraagt meer geld om taken uit te kunnen voeren

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft niet genoeg geld in kas om de taken in 2018 voldoende uit te kunnen voeren. De toezichthouder op onder meer de gaswinning in Groningen vraagt daarom vijf miljoen euro extra van het ministerie van Economische Zaken.

Dat schrijft het SodM in haar jaarplan voor 2018. Volgens de toezichthouder is het geld nodig om het groeiend aantal huidige en nieuwe taken te kunnen uitvoeren.

Toename adviesaanvragen

Dat komt onder meer omdat er een 'forse toename van adviesaanvragen voor vergunningen voor zowel gaswinning als geothermie' is, stelt het SodM. Volgens inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren is er dringend extra capaciteit nodig want 'het water spoelt de organisatie bijna over de schoenen'.

Kanteljaar

Het SodM noemt 2018 een kanteljaar in de energietransitie. Volgens Kockelkoren heeft de aardbeving begin dit jaar bij Zeerijp voor een snelle omwenteling van het denken over de gaswinning in Groningen gezorgd. Het SodM heeft geadviseerd om de gaswinning zo snel mogelijk terug te brengen naar 12 miljard kuub. De inspecteur-generaal verwacht eind deze maand of begin april een voorstel van minister Wiebes hoe hij dat gaat doen.

Een soepele energietransitie valt of staat volgens Kockelkoren met vertrouwen. 'Zowel overheid, ondernemingen als ook de toezichthouder zullen flink hun best moeten doen om het vertrouwen waar te maken en daar waar nodig terug te winnen.'

Winningsplan naar toezichthouder?

Het SodM schrijft ook dat dit jaar wordt onderzocht of de vergunningverlening voor mijnbouw in de toekomst bij de toezichthouder kan komen te liggen. De afweging tussen veiligheid en leveringszekerheid blijft er wel een voor de minister, aldus het SodM.

Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft ook een rol als toezichthouder in onder meer de opslag van CO2, de winning van zout en bij geothermie.

