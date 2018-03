Staten wil actiever betrokken worden bij herinrichten bevingsgebied

Alle leden van Provinciale Staten willen actiever en intensiever betrokken worden bij de herinrichtingsplannen in het aardbevingsgebied in de provincie.

Een motie met deze oproep is woensdagochtend unaniem aangenomen. De staten willen van gedeputeerde Eelco Eikenaar met grotere regelmaat op de hoogte gehouden worden. Zo moet duidelijk worden hoe de versterkingsoperatie ervoor staat.

'Er wordt al heel lang gesproken over een integrale aanpak', stelt SP-fractievoorzitter Jan Hein Mastenbroek, 'Voor ons als Staten is het belangrijk om daar bij betrokken te zijn.'

VVD-voorstel haalt het niet

Een ander voorstel van de hand van de VVD haalde het woensdag niet. De partij stelde voor om wel inspecties en onderzoeken te laten plaatsvinden maar een half jaar geen versterkingsoperatie op te zetten, om over een half jaar met een nieuwe werkwijze snellere stappen te maken.

'Heel technocratisch'

'Nu is de manier van versterken heel technocratisch', stelt VVD-voorvrouw Mirjam Wulfse. 'Er is geen overkoepelende visie. Wij zeggen, wacht nou eerst met versterken en zoek het goed uit, ontwikkel een visie. Die ontbreekt in onze ogen.'

Maar volgens Mastenbroek en de rest van de staten is die visie er weldegelijk.

Motie van afkeuring haalt het niet

Een hernieuwde poging van de PVV en Groninger Belang om gedeputeerde Eikenaar aan het werk te zetten om in onze provincies tiltmeters te plaatsen, haalde het eveneens niet. De partijen dienden ook een motie van afkeuring in, maar die kreeg geen steun bij de rest van de partijen.

