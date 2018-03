Personeelstekort 'zeer goed voelbaar' bij UMCG

Operaties die moeten worden uitgesteld, patiënten die niet kunnen worden opgenomen en een soms beperkt bereikbare spoedeisende hulp.

Dat zijn de gevolgen van capaciteitsproblemen in het UMCG in Groningen, die mede worden veroorzaakt door de aanhoudende griepgolf.

Rek is er uit

'De afgelopen weken hebben we het maximale gevraagd van onze medewerkers, maar de rek is er op dit moment uit', zegt UMCG-woordvoerder Janneke Kruse. 'We realiseren ons dat het erg vervelend is voor patiënten.'

Het ziekenhuis doet er volgens Kruse 'alles aan om de druk te verlichten en toch optimale zorg te leveren'.

Bedden optimaal benutten

Een van de maatregelen is prioriteren van nieuwe patiënten. Daarnaast moet er een betere doorstroom komen van patiënten van spoedeisende hulp naar intensive care. Ook wil het ziekenhuis 'een groot beroep' doen op medewekers om verpleegbedden optimaal te benutten.

Regio

Woensdag werd ook bekend dat er een 'regiopunt beddencapaciteit' komt. Dat is een initiatief van alle zorgaanbieders in Noord-Nederland, waaronder het UMCG.

Het punt bekijkt drie keer per dag in welk ziekenhuis bedden vrij zijn voor nieuwe patiënten. Ziekenhuizen kunnen zo zien welk collegaziekenhuis ze moeten benaderden als er in eigen huis geen ruimte is.

Actieprogramma van het Rijk

Het ministerie van Volksgezondheid kwam woensdagochtend met een actieprogramma om personeelstekorten weg te werken. In 2022 moeten de probemen zijn opgelost.

Er komt geen extra geld voor de zorg. Maar het Rijk wil het imago van de zorg oppoetsen, scholing verbeteren en de administratieve last en werkdruk voor zorgverleners verminderen.

Lees ook:

- Acute zorg in ziekenhuizen in gevaar door griepgolf: meldpunt en extra ambulances

- Werkgeversorganisatie zorg blij met Haagse aandacht voor personeelstekort

- Personeelstekort UMCG loopt verder op; vier bedden IC buiten gebruik