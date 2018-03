'Huidige griepgolf is groter dan tijdens de Mexicaanse griep'

De griepgolf die Nederland momenteel in de greep heeft en die leidt tot capaciteitsproblemen bij ziekenhuizen in onze provincie, is groter dan de uitbraak van de Mexicaanse griep in 2009.

'Toen hadden we in de drukste week 89 positieve gevallen in Groningen en Drenthe, nu 120. Dat is fors meer', zegt viroloog Glenn Mithoe van het Martini Ziekenhuis.

Pandemie

Ten tijde van de Mexicaanse griep was sprake van een zogenaamde pandemie, een wereldwijde uitbraak.

'Het aantal gevallen neemt wel wat af, maar nog steeds zijn het behoorlijke aantallen', zegt Mithoe over de huidige griepgolf.

Niet de juiste vaccinatie

Volgens Mithoe is de uitbraak van griep niet te voorkomen. 'In Nederland vaccineren we risicogroepen, maar daarmee voorkom je het niet helemaal. En dit jaar was er ook nog een mismatch in het vaccin. Wat nu voor de huidige griepgolf zorgt, zat niet in het vaccin.'

'De WHO (World Health Organization - red.) stelt de vaccinatie vast maar heeft achteraf helaas de verkeerde gekozen.'

