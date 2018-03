'Ik moet mij dit vertrek ook zelf kwalijk nemen'

Gerard Kemkers die de FC Groningen- deur achter hem dichtslaat, Groningse ziekenhuizen die lijden onder de griepgolf en een toptransfer voor handbalster Loïs Abbingh. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

1) Kemkers zwaait af in Noordlease Stadion

Met de visie die Kemkers had, moet de club linksaf. FC Groningen wilde met Ron Jans als technisch manager echter rechtsaf. Dat botste en daardoor scheiden de wegen van beide partijen. Kemkers steekt zijn hand ook in eigen boezem.



2) Griepgolf zorgt voor problemen in ziekenhuis

Dat veel mensen griep hebben wisten we al. Maar nu leidt het ook tot problemen in de Groninger ziekenhuizen. Die lopen namelijk vol met grieppatiënten. Het Martini Ziekenhuis in de stad kan de drukte niet meer aan.



3) Hoog bezoek tijdens Boomfeestdag

Een boompje planten op Boomfeestdag. Wie heeft dat niet gedaan? De dag werd vandaag voor de 62e keer gehouden. Het landelijke startschot was vanmorgen in Heiligerlee. En daarbij was ook hoog bezoek.

4) Abbingh handbalt voortaan in Rusland

Tophandbalster Lois Abbingh verkast naar Rostov-Don in Rusland, een kans die ze niet wilde laten lopen. Ze is blij dat ze het nieuws eindelijk naar buiten kon brengen.

5) 'Schiet mij maar dood'

Een grote tegenslag voor een groep MS-patiënten. Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten dat het medicijn fampyra niet meer wordt vergoed door de verzekering. En dat terwijl voor veel patiënten dit medicijn het verschil maakt tussen liggen of lopen.



