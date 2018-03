Donar plaatst zich voor kwartfinale Europe Cup

De basketballers van Donar hebben opnieuw geschiedenis geschreven. De Groningers plaatsten zich in Roemenië voor het eerst voor de kwartfinale van de Europe Cup.

Donar won in Roemenië met 69-76 van Cluj en dat was ruim voldoende om door te gaan na de 103-76 zege in Groningen vorige week. Drago Pasalic was topscorer bij Donar, met twintig punten.

Zwak begin

Donar begon niet al te sterk aan de wedstrijd in Roemenië. Cluj liep snel uit naar een voorsprong van elf punten. Dat was ook het spelbeeld in het eerste kwart. Cluj was sterker en wist de fouten bij Donar goed te benutten. Donar eindigde het eerste kwart met een achterstand negen punten.



Steeds dichterbij



In het tweede kwart kwam Donar steeds dichterbij. Drago Pasalic nam het team bij de hand en mede dankzij hem werd het gat steeds verder verkleind. Halverwege stond het team van Erik Braal nog met slechts vier punten achter.



Erop en erover!



In het derde en vierde kwart maakte Donar echt het verschil. Cluj verloor het geloof en Donar kwam in het derde kwart voor het eerst op voorsprong. Uitblinker Pasalic zorgde voor de 44-46 en daarna was het verzet van Cluj definitief gebroken.

Bij Donar kregen jonkies Koopmans en Mast nog speelminuten. Koopmans wist ook nog twee vrije worpen te benutten.

Eerder schreef Donar al historie door voor het eerst de knockout-fase van de Europe Cup te bereiken. En nu heeft Donar ook de laatste acht gehaald.

Chase Fieler?

De kans is groot dat Donar de Belgische recordkampioen Oostende treft in de Europese kwartfinale. Bij die ploeg, die het woensdagavond tegen Mornar Bar uit Montenegro opneemt, speelt voormalig Donar-speler Chase Fieler. De Belgen wonnen de uitwedstrijd al en kunnen de klus in eigen huis klaren.

Donar speelt eerst uit

Donar speelt in de kwartfinale volgende week eerst uit en een week later thuis.

