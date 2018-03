Schaatser Marcel Bosker moet op zoek naar nieuwe sponsor

Justlease stapt definitief uit de schaatssport. De bedrijfsleiding blijft toch bij het eerdere besluit om na dit seizoen te stoppen met de gelijknamige schaatsploeg, met onder anderen Marcel Bosker.

Bosker kende een succesvol seizoen met onder meer een nationale allroundtitel en brons op het WK allround.

Kleinere schaal?

Na de WK allround afgelopen weekeinde in Amsterdam kwam naar buiten dat Justlease in samenwerking met andere merkenteams wellicht op een kleinere schaal toch zou willen doorgaan als sponsor.

Opvallend was daarbij dat er in een eventuele nieuwe ploeg geen plaats zou zijn voor Ireen Wüst, de beste olympiër aller tijden van Oranje (elf medailles). Volgens coach Rutger Tijssen was de 31-jarige Brabantse onder meer te oud.

Commotie

Nadat Wüst dinsdag die pijnlijke boodschap in de openbaarheid had gebracht, kwam er nogal wat kritiek los op Justlease. 'Wij betreuren de commotie. Het is jammer dat er dinsdag onvolledig nieuws naar buiten is gekomen, waardoor er voorbarige en onjuiste conclusies zijn getrokken', betoogt de directie van Justlease.

Naast Wüst en de Groninger Marcel Bosker maakten onder anderen Jan Blokhuijsen, Melissa Wijfje en Antoinette de Jong deel uit van de ploeg.

