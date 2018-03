Supportersvereniging zit met vragen over vertrek Kemkers

Supportersvereniging FC Groningen zegt dat het vertrek van Gerard Kemkers als manager Topsport en Talentontwikkeling bij de FC heel veel vragen oproept.

'Wat gebeurt er straks met het Topsportzorgcentrum? Wie wordt Hoofd Opleiding? Hoe en door wie gaat het topsportklimaat vorm gegeven worden? Hoe gaat de FC zich onderscheiden van andere clubs? Wat is de rode draad voor de toekomst en hoe komen we daar?', vraagt de supportersvereniging zich af, in een verklaring op de website.

Mail van een bezorgde supporter

Daar is ook een mail geplaatst van een bezorgde supporter, die volgens de vereniging 'heel treffend het gevoel verwoordt'.

Die mail is geschreven met als reden 'een grote optelsom van onsamenhangende beslissingen met betrekking tot het te voeren beleid en de manier waarop hierover gecommuniceerd wordt met de achterban. Ik merk zowel bij mijzelf als mijn directe omgeving, dat de binding met de club, langzaam minder wordt. En dat is een trieste constatering.'

Ander idee over de koers

Kemkers en de club besloten woensdag dat hij later dit jaar vertrekt bij de club. Ze hebben een ander idee over de uitvoering van de koers die de club moet varen.

