Vreugde bij spelers Donar na historische prestatie: 'We did it!'

Niet alleen de trouwe schare van Donar was lyrisch nadat de club ten koste van Cluj de kwartinale van de Europe Cup had bereikt. Ook de spelers van Donar zelf glimlachten na afloop van oor tot oor.

Diverse high-fives en omhelzingen volgen nadat de Groningse basketballers Cluj na de eerdere royale winstpartij in MartiniPlaza ook in Roemenië aan de kant hebben gezet. 'We did it!'

'Nu eerst een appelsapje'

De meegereisde supporters van Donar worden na afloop persoonlijk bedankt door de spelers. 'Nu eerst een appelsapje', grapt iemand vanaf de tribunes, terwijl de basketballers onder een luid applaus doorlopen naar de kleedkamers.

