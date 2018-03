Op de N34 ter hoogte van Schipborg is woensdagavond een auto gekanteld na een ongeluk. Hulpdiensten, waaronder de brandweer, zijn ter plaatse om hulp te verlenen.

Het is nog onduidelijk of en hoeveel gewonden er bij het ongeluk zijn gevallen. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken, meldt de Verkeersinformatiedienst. De N34 is dicht.