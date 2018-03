Deel dit artikel:











Tom-Jelte Slagter niet op tijd fit voor Milaan-Sanremo (Foto: Damian Murphy)

Tom-Jelte Slagter is niet op tijd fit voor Milaan-Sanremo, die zaterdag verreden wordt. De wielrenner uit Slochteren is nog niet hersteld van de luchtweginfectie, waardoor hij vorige week moest afstappen in Parijs-Nice.

Zijn ploeg Dimension Data heeft Slagter daarom niet opgenomen in de zevenkoppige selectie voor La Primavera, de eerste van de vijf klassieke monumenten op de wielerkalender. Kopman Cavendish Mark Cavendish is de kopman bij de Zuid-Afrikaanse ploeg. De Britse sprinter won de Italiaanse topkoers in 2009. Hij start wel met een handicap. Cavendish brak in de rittenkoers Tirreno-Adriatico een rib. Lees ook: - Zieke Slagter stapt af in Parijs-Nice