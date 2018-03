Dreigbrief op de mat: 'Op een papiertje werd gedreigd mijn huis in de fik te steken'

Een envelop met zwavelkorrels en lucifers viel dinsdag op de mat bij Cees Stolk. Erbij een briefje: 'Als je vrijdag spreekt, dan gaat je huis in de fik.'

Oud-journalist Stolk zou in Meedhuizen samen met Jan Mulder spreken op een bijeenkomst over windmolens, georganiseerd door Burgerinitiatief dorpen ten zuiden van Delfzijl. Omdat de zaalverhuurder na de dreigbrief zei de veiligheid niet te kunnen garanderen, werd de avond afgelast.

'Mond niet laten snoeren'

'Jammer', vindt Stolk dat. ' Ik vond zelf dat het door kon gaan, Jan Mulder ook. Ik vind: je moet je de mond niet laten snoeren.'

Hij vervolgt: 'Kennelijk zag degene van de locatie er wel problemen in, ook misschien qua toeloop. En toen heeft burgemeester gezegd: laten we het maar uitstellen. Jammer, maar die overweging snap ik ook wel.'

Dan denk je: wat krijgen we nou dan? Cees Stolk

Dubbelspion

De bedreiging gaat Stolk desondanks niet in de koude kleren zitten. 'Toen ik de envelop opende, vielen er wat zwavelkorrels uit. 'Goh wat raar', dacht ik. En toen schoot toch door mijn hoofd dat in Engeland een dubbelspion met zenuwgas is bewerkt. En dan denk je: wat krijgen we nou dan?'

Maar er zat meer in de envelop. 'En dan zie je een vodje, een papiertje waarop wordt gedreigd mijn huis in de fik te steken als ik kom spreken. Er zaten ook een paar lucifers bij', vertelt Stolk. 'Wat ik vooral vervelend vind, is dat die persoon dus weet waar ik woon.'

Aangifte

Stolk, bestuurslid van de Stichting Landschap Oldambt, heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Wie er achter het dreigement zit, weet hij niet. 'Maar ik denk dat het uit de hoek van de voorstanders van windenergie komt.'

De avond was bedoeld om de politiek van Delfzijl aan de tand te voelen over de windmolenplannen. Stolk: 'Wij gaan gewoon door, er zal een avond komen. Alleen niet - en dat is wel jammer - nog voor de verkiezingen.'

'Gewoon in discussie toch?'

Toch was het verhaal dat Stolk wilde vertellen veel breder, benadrukt hij. 'Ik wilde gewoon een algemeen verhaal vertellen over het hele landschap in Groningen. Dat we maar wat rotzooien en daarmee tasten we het woon- en leefgenot van mensen op het platteland aan. Niet alleen door windmolens, maar ook met bijvoorbeeld de CO2-opslag in het Westerkwartier.'

Hij vindt het vooral jammer dat het zo moet. 'We kunnen toch gewoon in discussie met elkaar? We leven toch niet in het Rusland van Poetin, maar in het Nederland van Rutte?'

Lees ook:

- Inloopavond over windmolens afgelast na dreigbrief

- Burgerinitiatief wil weten: wat zijn Delfzijlster plannen met windmolens?