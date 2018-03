Oosterhamriktracé: 'Er moeten betere oplossingen komen voor de verkeersveiligheid'

Wethouder Paul de Rook van Groningen zegt dat er bij de verdere uitwerking van de plannen voor het Oosterhamriktracé meer aandacht komt voor onder meer de verkeersveiligheid en de gevolgen voor de Oosterparkwijk.

'Er moeten betere oplossingen komen voor het groen en de verkeersveiligheid', zei de verkeerswethouder (D66). 'Ook moeten we beter kijken naar het verkeer in de woonstraten, daar moet aanvullend beleid om komen. Ook moeten we kijken naar de effecten op de Oosterparkwijk. Daar gaan we ook verder op in.'

Bussen door de wijk

Het stadsbestuur is van plan om over vijf jaar auto's over de huidige busbaan tussen de Oostelijke Ringweg en de oostelijke binnenstad te laten rijden. De busbaan wordt dus vervangen door een autoweg. De bussen moeten dan door de Oosterparkwijk gaan rijden.

Het plan is gemaakt omdat het college van burgemeester en wethouders verwacht dat het oostelijke gedeelte van de stad dichtslibt. Het verkeer hoopt zich nu al op, maar in de toekomst zou dat met zo'n twintig procent toenemen. De nieuwe autoverbinding moet dat voorkomen. Het moet ook voorkomen dat het UMCG in de toekomst onbereikbaar wordt.

Ik heb nog nooit meegemaakt dat er zo veel mensen tegen een plan waren Inge Jongman - fractievoorzitter ChristenUnie

Hoorzitting in de buurt

Vorige week trok de gemeenteraad richting de Oosterparkwijk om een hoorzitting te houden over het plan. Het was voor het eerst dat raadsleden zoiets deden. Tijdens de hoorzitting konden omwonenden laten weten wat ze van het plan vonden. Toen was er geen enkele inspreker die zich kon vinden in de plannen.

'Ik zit sinds 2002 in de gemeenteraad, maar heb nog nooit meegemaakt dat er zo veel mensen tegen een plan waren', zei Inge Jongman (ChristenUnie) over die hoorzitting.

Oordeel geven

Woensdagavond was het aan politiek Groningen om een oordeel te geven over de plannen. SP en ChristenUnie kwamen met hun eigen plan op de proppen. Een plan dat goedkoper en minder ingrijpend zou zijn dan de plannen van het stadsbestuur. Het zou ervoor zorgen dat je niet in één keer via de Oosterhamrikkade naar de andere kant van de stad kan rijden. Een soort verkeerscirculatieplan. Dat plan lijkt echter geen steun te krijgen van andere fracties. Partij voor de Dieren en 100% Groningen spraken steun uit voor het plan.

'Driehonderd bussen door de straten gejaagd'

Politiek Groningen maakt zich vooral zorgen over de leefbaarheid in de wijken. 'Er zijn veel vragen in de wijk over de luchtkwaliteit en de toename van het verkeer', zegt Benni Leemhuis (GroenLinks).

Amrut Sijbolts (Stad en Ommeland): 'Het heeft nadelige impact op de wijk als er straks driehonderd bussen door de straten worden gejaagd.'

Wytze Spoelstra (VVD): 'Kan het college de bewoners nog tegemoet komen?'

Twijfelschuitje

Collegepartij D66, tevens de grootste partij van de stad, twijfelt nog over het plan. 'We moeten een afweging maken tussen de belangen van de stad en tussen de belangen van de wijk.' CDA lijkt samen met D66 in hetzelfde twijfelschuitje te zitten.

Collegepartij VVD lijkt het minst te twijfelen van de coalitie. GroenLinks wil de uitkomsten van de inspraakprocedure nog afwachten voordat ze hun kaarten op tafel leggen. D66 heeft dus nog twijfels, maar ook PvdA lijkt nog niet zeker van een 'ja'.

'We missen nu nog in het plan wat het betekent voor de kwaliteit van wonen en leven', aldus Sebastiaan Ruddijs.

Bezwaar maken

Een besluit over het plan is er woensdagavond nog niet genomen. Belanghebbenden hebben de komende tijd nog de kans om hun bezwaren kenbaar te maken.

