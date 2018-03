Deel dit artikel:











Donar moet naar Montenegro in plaats van België in kwartfinale Chase Fieler in het shirt van Donar. Het weerzien komt er niet (Foto: JK Beeld)

De basketballers van Donar spelen in de kwartfinale niet tegen Oostende, maar tegen Mornar Bar uit Montenegro. Die ploeg was over twee duels te sterk voor de Belgen.

Geschreven door Karel-Jan Buurke

Verslaggever sport

De recordkampioen van België, die de laatste zes jaar de landstitel pakte, won het eerste duel in eigen huis nog met dertien punten verschil (84-71). Geen Chase Fieler De wedstrijd in Montenegro liep compleet anders. De ploeg van voormalig Donar-speler Chase Fieler verloor in Montenegro met maar liefst 27 punten verschil (90-63). Eerst uit Donar speelt in de kwartfinale volgende week eerst uit en een week later, op dinsdag 27 maart, in MartiniPlaza. Lees ook: - Vreugde bij spelers Donar na historische prestatie: 'We did it!'

- Donar plaatst zich voor kwartfinale Europe Cup