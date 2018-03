Stadsbestuur: 'Voor iedereen pinautomaat in de buurt beschikbaar'

Het gemeentebestuur van Groningen gaat ervan uit dat iedere inwoner van Stad binnen vijf kilometer van huis gebruik kan maken van een pinautomaat.

Dat staat in antwoorden op vragen van de partij Stad en Ommeland. Die trok aan de bel naar aanleiding van het verdwijnen van geldautomaten in wijken en dorpen.

Niet vooraf geïnformeerd

Het college van burgemeester en wethouders schrijft onder meer dat het niet vooraf wordt geïnformeerd als een pinautomaat wordt gesloten en er dus ook geen invloed op kan uitoefenen. 'De besluitvorming gebeurt veelal centraal en wordt landelijk aangestuurd.'

In incidentele gevallen gaat de gemeente wel in gesprek met banken om dreigende sluiting van een pinautomaat te voorkomen. Dat gebeurde enkele jaren geleden in Hoogkerk.

