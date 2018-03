SP Pekela: 'Een college vormen met de PVV is totaal onrealistisch'

De SP in de gemeente Pekela gaat hoe dan ook geen college vormen met nieuwkomer PVV. Dat heeft fractievoorzitter Pim Siegers woensdagavond gezegd na een debatavond over de verkiezingen.

'Een college vormen met de PVV, dat gaat niet gebeuren. Dat is totaal onrealistisch', zegt hij.

'PVV staat te liegen'

De debatavond in Nieuwe Pekela begon gezellig met een quiz en veel gelach, tot Siegers al zijn pijlen richtte op de PVV. 'U ben net Geert Wilders die in de Droomvlucht in de Efteling zit. Lieg Pekelders niet voor, daar houden ze niet van!' Siegers doelt daarmee op het volgens hem onrealistische verkiezingsprogramma van de PVV.

In dat programma staat onder meer dat de partij wil investeren in bruggen, een zwembad wil aanleggen en graag meer wethouders ziet. Maar Siegers vroeg zich tijdens het debat af waar het geld vandaan moet komen. 'U heeft de keus', zegt Siegers. 'U zegt dat u niks kunt waarmaken of u zorgt er op deze manier voor dat de gemeente Pekela binnen twee maanden failliet is.'

Reactie PVV

De PVV kan zich niet vinden in de aanval van de SP. 'Heeft u onze begroting wel goed gelezen? Wij liegen namelijk helemaal niemand voor', zegt PVV-voorman Arthur van Dooren. Hij betreurt het uitsluiten door de SP: 'Wij sluiten zelf namelijk helemaal niemand uit.'

Over het verkiezingsprogramma zegt Van Dooren: 'Een Pekelder raakt niet teleurgesteld in ons. Onze plannen zijn echt te realiseren.'

