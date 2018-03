Zorgen bij buurt en ondernemers over aanpak Kattenbrug en Sint Jansstraat

Buurtbewoners van het Schuitendiep in Groningen zijn niet gerust over de plannen die het stadsbestuur heeft met de Kattenbrug en de Sint Jansstraat.

Ze vrezen extra overlast doordat er meer auto's en bussen voor hun huis gaan langsrijden. Ondernemers van het Gedempte Kattendiep vrezen ook overlast.

De Kattenbrug moet nog aangelegd worden. Het stadsbestuur ziet de Kattenbrug, in het verlengde van het Kattendiep, graag komen omdat die een belangrijke schakel wordt in het busvervoer. Bussen die vanuit het oosten van de stad het centrum inrijden gaan over de toekomstige Kattenbrug.

De komst van de brug gaat ten koste van drie ligplaatsen van woonboten. De aanleg van de brug zal in 2019 van start gaan. Mogelijk gaat de brug ook ten koste van het Pannekoekschip, die veertig jaar in het Schuitendiep ligt.

Sint Jansstraat

De Sint Jansstraat staat op de nominatie om een flinke make-over te krijgen. Er komen nieuwe bushaltes op de Diepenring, omdat de bus in de toekomst niet over de Grote Markt rijdt, maar over de Diepenring.

De nieuwe haltes komen ter hoogte van het aan de Sint Jansstraat gelegen Provinciehuis, maar ook voor de Stadsschouwburg. De Sint Jansstraat wordt aangepakt omdat die straat een verbinding moet worden tussen de bushalte, het Forum en de Grote Markt. Het moet een belangrijke looproute worden om vanaf de Diepenring in hartje stad te komen. Nog dit jaar moet de straat heringericht zijn.

Ontevreden bewoners

Ruim dertig bewoners van het Schuitendiep zijn echter minder blij met de plannen. Doordat het busvervoer meer over de Diepenring zal rijden komen er ook meer bussen bij de bewoners van het Schuitendiep voor de deur langs. 'Tussen 06.00 en 01.00 uur 26 bussen per uur', schrijven verontruste bewoners.

Ook voorzien ze extra overlast zodra de parkeergarage van het Forum open zal gaan. 'Zoals u weet heeft een hoge geluidsbelasting een negatieve invloed op de leefbaarheid en de volksgezondheid', schrijft buurtbewoonster Marijke van de Hel. De buurt pleit daarnaast voor een volledige dertig kilometer zone in plaats van een opgeknipte zone waar je afwisselend dertig en vijftig kilometer per uur mag rijden.

Ondernemers

Naast ongeruste bewoners maken ook de ondernemers aan het Kattendiep zich grote zorgen. Die zorgen hangen nauw samen met de komst van de Kattenbrug, die een belangrijke schakel is in het busvervoer.

'Die brug zorgt ervoor dat er dubbel zoveel bussen door onze straat gaat rijden', betoogt Jantien Kuiper namens de ondernemers. Zelf is ze eigenaar van literair café De Graanrepubliek.

Ze vinden dat er een betere oplossing moet komen voor het laden en lossen van goederen. 'Op dit moment is het al erg chaotisch. Vrachtauto's moeten nu parkeren op de busbaan. De bus moet dan vaak wachten en fietsers komen ook in het nauw.' Daarom zouden er aparte laad en los plekken moeten komen, maar ook tweerichtingsverkeer voor fietsers.

Wethouder Paul de Rook (D66) kon daar geen toezeggingen over doen, omdat de aanpak van het Kattendiep niet samenhangt met de aanleg van de Kattenbrug. 'Maar de herinrichting van de straat staat wel op onze agenda. De leefbaarheid in de straat, maar ook de positie van de ondernemers zijn van belang.'

Pannekoekschip

Groot tegenstander van de Kattenbrug is Marjon Meiboom, eigenaresse van het Pannekoekschip. Toen de plannen in oktober vorig jaar bekend werden liet ze weten met haar schip te vertrekken als de brug er komt.

Politiek Groningen lijkt in te stemmen met de plannen om de Kattenbrug aan te leggen. Daardoor komt het vertrekt voor het Pannenkoekschip dichterbij. De eigenaresse is nog altijd geen fan van de brug. Ze voert gesprekken met de gemeente, die ze zelf 'goed' noemt.

'Het is wel heel moeilijk. We liggen daar al veertig jaar', zegt Meiboom. Toch acht ze de kans reëel dat ze met haar schip op een andere plek in Groningen gaat liggen. 'Maar nogmaals, dat ligt aan de woorden en de daden van de gemeente.'

Bij de komst van de Kattenbrug hoeft wat de gemeente betreft het schip niet weg.

