Europese kwartfinale Donar al bijna uitverkocht

De historische prestatie van Donar veroorzaakt een run op kaartjes. Woensdagavond plaatsten de basketballers zich voor de kwartfinale van de Europe Cup.

Daarin neemt Donar het op tegen Mornar Bar uit Montenegro. De uitwedstrijd is komende week, een week later - op 27 maart - spelen de Groningers in MartiniPlaza.

4350 kaarten beschikbaar

Voor die thuiswedstrijd zijn in totaal 4350 kaarten beschikbaar. Binnen 2,5 uur na de start van de verkoop was het duel al zo goed als uitverkocht: er waren nog een kleine vijftig kaarten over.

