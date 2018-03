Even voorstellen: de partijen in Delfzijl

Op woensdag 21 maart is het zover: dan zijn er gemeenteraadsverkiezingen in zeven Groningse gemeenten. In Even Voorstellen maak je kennis met de verkiesbare partijen en hun standpunten. Vandaag: Delfzijl.

Op welke partijen kan je stemmen in Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Oldambt, Pekela, Stadskanaal of Veendam? En waar staan ze voor? In deze artikelreeks stellen de partijen zich voor in een video van 30 seconden en drie door hen zelf gekozen uitgelichte standpunten. Ook vind je bij elke partij een link naar het verkiezingsprogramma.

In elke editie van 'Even voorstellen' worden de partijen uit een andere verkiezingsgemeente uitgelicht. Vandaag: dit zijn de partijen in Delfzijl.

Lijst 1 - Fractie 2014

Fractie 2014 heeft helaas geen voorstelvideo en standpunten gestuurd.

Lees hier het verkiezingsprogramma van Fractie 2014

Lijst 2 - Lijst Stulp: 'Gemeente moet helpen bij schade-afhandeling!'

- Goede zorg gaat voor geld. In de zorg staan de mensen centraal niet de regels.

- Ouderen kunnen in hun eigen omgeving oud worden. Zorg en wonen wordt maatwerk

voor iedereen.

- Ontzorgen van onze inwoners doormiddel van Rechtsbijstand. Problemen met schade

afhandeling: De gemeente helpt!

Lees hier het verkiezingsprogramma van Lijst Stulp

Lijst 3 - VVD: 'Geef ondernemers mee ruimte'

- Versterkingsprogramma en herinrichting in overleg met inwoners; ruime aandacht voor cultureel erfgoed en beeldbepalende panden.

- Flexibiliteit in bestemmingsplannen voor (agrarische) ondernemers; maximale ruimte geven aan maatwerk.

- Instellen van ,,regisseur leefbaarheid” die als bondgenoot inwoners bijstaat om dorpsinitiatieven te realiseren.

Lees hier het verkiezingsprogramma van de VVD

Lijst 4 - ChristenUnie: 'Wij gaan voor een betrouwbaar en stabiel gemeentebestuur'

- De ChristenUnie gelooft dat het in onze samenleving vooral gaat om vertrouwen, verdraagzaamheid en veiligheid.

- Wij gaan voor een betrouwbaar en stabiel gemeentebestuur om de gemeente goed te kunnen besturen.

- De ChristenUnie, een partij voor de kwetsbaren in onze samenleving. Jong, oud, elk mens waardevol!

Lees hier het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie

Lijst 5 - Seniorenpartij Delfzijl

Seniorenpartij Delfzijl heeft helaas geen voorstelvideo en standpunten gestuurd.

Lees hier het verkiezingsprogramma van Seniorenpartij Delfzijl

Lijst 6 - PvdA: 'Thuiswonende ouderen moet je niet in de steek laten'

- PVDA staat voor zorg aan ouderen. Thuis wonen prima maar niet in de steek laten.

- Geen armoede voor kinderen. Ieder kind heeft recht op een veilig en stimulerend bestaan

- PVDA eist openheid en zeggenschap voor bewoners bij versterking van hun huur- of

koopwoningen.

Lees hier het verkiezingsprogramma van de PvdA

Lijst 7 - CDA: 'Dorpen moeten meepraten over inrichting omgeving'

- Het CDA wil dat inwoners veilig en plezierig kunnen wonen, werken en leven in Delfzijl.

- Het CDA wil dat goede zorg dicht in de buurt is.

- Het CDA gaat voor dorpen en wijken die actief meepraten over de inrichting van hun leefomgeving.

Lees hier het verkiezingsprogramma van het CDA

Lijst 8 - D66: 'Talent en inzet bepalen succes'

- Een toekomstbestendige economie, schoon en gebouwd op de grote kansen die

duurzaamheid biedt.

- Wat betreft de zorg kijken we naar “wat wel kan” in plaats van “wat niet kan”.

- Toegankelijkheid van goed onderwijs is een zaak van rechtvaardigheid, talent en inzet

bepalen succes.

Lees hier het verkiezingsprogramma van D66

Lijst 9 - PVV

De PVV heeft helaas geen voorstelvideo en standpunten gestuurd.

Lees hier het verkiezingsprogramma van de PVV

Lijst 10 - Socialistisch Delfzijl: 'Arme mensen beter begeleiden'

- Armoede: betere begeleiding voor mensen aan de onderkant van de samenleving/ook na schuldsanering,

- Zorg: betere zorg voor een ieder. Van baby tot senioren, ook analfabetisme, maar ook jongerenproblematiek

- Kleine scholen: weg met de schoolfabrieken en terug naar de kleine scholen

Lees hier het verkiezingsprogramma van Socialistisch Delfzijl

Lijst 11 - 5 voor 12

De partij 5 voor 12 heeft helaas geen voorstelvideo en standpunten gestuurd.

Lees hier het verkiezingsprogramma van de 5 voor 12

Lijst 12 - GroenLinks

GroenLinks Delfzijl heeft helaas geen standpunten gestuurd.

Lees hier de standpunten van GroenLinks

Woensdag 21 maart zijn er gemeentelraadsverkiezingen in zeven Groningse gemeenten: Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Oldambt, Pekela, Stadskanaal en Veendam. We volgen de verkiezingen met voorstelvideo's en analyses van onze verslaggevers. Lees hier alles over de verkiezingen.

Lees ook:

Analyse: Dit zegt onze verslaggever over de verkiezingen in Delfzijl

Alles over de verkiezingen op 21 maart 2018