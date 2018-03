Omwonenden maken zich zorgen over mogelijke komst van verslaafden

Er heerst onrust in de Barkmolenstraat in Groningen over de mogelijke komst van een woonvorm voor mensen met een verslaving. Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) is op dit moment in gesprek met woningcorporatie Lefier om een ruimte te huren in de flat De Meeuw. De flat grenst aan een speelveld.

Barkmolenstraat

Bewoners van de Barkmolenstraat, een straat ingeklemd tussen de Oosterpoort en de Europaweg, willen weten waar ze aan toe zijn. VNN wil richting omwonenden nog geen duidelijkheid geven over de invulling van de woonvorm.

'Op dit moment zitten we in de onderzoeksfase', laat een woordvoerder namens VNN desgevraagd weten. 'Ik kan verder ook geen informatie geven over de problematiek van de mogelijke bewoners. Als de plannen concreet zijn dan beleggen we een informatieavond voor de omwonenden.'

Bij toeval

Juist dat gegeven stuit de bewoners van de Barkmolenstraat tegen de borst. Want bij toeval hoorde bewoners van de plannen. Via de buurtapp verspreide de mogelijke komst zich als een lopend vuur.



De zorgen zijn extra groot omdat VNN nog niet wil zeggen welke cliënten zich mogelijk gaan vestigen in de wijk. 'We maken ons gewoon zorgen, we weten niet waar we aan toe zijn', zegt buurtbewoner Cyril van Zuidman. 'Ze willen ons pas informeren als het huurcontract met Lefier al ondertekend is en de boel al beklonken is.'

Kinderen

Ook speelt mee dat de Barkmolenstraat een kinderrijke straat is. 'Er wonen hier meer dan honderd kinderen. Die kinderen spelen altijd op dit speelveldje.' Dat veldje grenst aan de flat waarin mogelijk de cliënten van VNN gaan wonen.

'Net een camping'

'In de zomer is het hier net een camping', vervolgt Van Zuidam. 'In een stad hoort stadsproblematiek en we willen ook dat die mensen worden opgevangen, maar we weten niet wat er komt. Dat willen we eerst helder hebben.'

Meer acties?



De buurt heeft inmiddels geëist van Verslavingszorg Noord Nederland om geïnformeerd te worden voordat er onontkoombare besluiten worden genomen. Of ze die informatie ook gaan krijgen voordat de contracten zijn getekend is nog niet duidelijk. 'We gaan met elkaar kijken wat we verder gaan doen.'



Verdere acties, zoals het plaatsen van spandoeken, worden niet uitgesloten door de buurtbewoners.