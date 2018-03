Analyse verkiezingen in Delfzijl: Gaat het écht zo slecht?

Tot aan 21 maart blikken verslaggevers van RTV Noord vooruit op de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeenten die zij volgen. Vandaag: Delfzijl.

Somber imago

Laat ik er geen doekjes om winden: het imago van Delfzijl is bagger. Het aantal inwoners daalt, de bevolking vergrijst, winkels verdwijnen en dan komt ook nog eens de aardbevingsproblematiek om de hoek kijken.

Dan is het niet gek dat twaalf partijen denken de toekomst van deze havengemeente te kunnen verbeteren. Maar gaat het écht zo slecht als men denkt?

Witte zakdoekjes

Het staat bij veel Delfzijlsters nog in het geheugen gegrift: inwoners die met witte zakdoeken naar het gemeentehuis trekken omdat ze geen vertrouwen meer hebben in het bestuur. Het tekent de roerige periode van twaalf jaar geleden waarbij de ene na de andere wethouder opstapt, met als klap op de vuurpijl het vertrek van één van de eerste gekozen burgemeesters van ons land: Maritje Appel.

In de jaren daarna krijgt de gemeente nog meer tegenslagen te verwerken. Aldel gaat failliet, het Delfzicht ziekenhuis moet sluiten en de bevolkingskrimp zet onverminderd hard door. Onder leiding van Fractie 2014 komt daarom in 2014 een breed gedragen coalitie met VVD, CDA, ChristenUnie, PvdA en D66. Het college zorgt voor een kentering van beeld en beleid.

Klim uit het dal

Zo komt er een heus gezondheidscentrum in het oude postkantoor, dat de leegte opvult van de sluiting van het ziekenhuis. Met het Marconi-project wordt het (winkel)centrum weer verbonden met de zee. Daardoor heeft het Muzeeaquarium een gloednieuw gebouw, dat komend voorjaar haar deuren opent. Ook krijgen alle dorpen een nieuw, duurzaam dorpshuis.

Economisch gaat het Delfzijl ook steeds meer voor de wind. CDA-wethouder IJzebrand Rijzebol loodste het nieuwe bestemmingsplan voor industrieterrein Oosterhorn (chemiepark) door de raad, waardoor bedrijven nu de ene na de andere miljoeneninvestering doen. Dat zorgt voor banen.

Kansen

De aardbevingen zorgen in Delfzijl niet alleen voor problemen, ook voor kansen. Zo krijgt vrijwel elk dorp een nieuwe, aardbevingsbestendige school. In Appingedam komt een gloednieuwe scholencampus voor alle middelbare scholieren in de regio. En met een woonvisie op zak, weet de gemeente wat inwoners van de wijken Delfzijl Noord en Tuikwerd willen als hun woning moet worden versterkt of herbouwd.

De afgelopen jaren heeft het college dus flink aan de weg getimmerd, met de nodige successen. Toch blijft het beeld van de kustgemeente onverminderd negatief. Dat komt onder meer door politici die langs de zijlijn staan. Zo probeerde Jan Ottens tijdens de laatste raadsvergadering wethouder Rijzebol naar huis te sturen met een motie van wantrouwen. Niemand steunde de 'baggermotie' van wantrouwen, die ook nog eens tientallen taalfouten bevatte.

Ook heeft politiek Delfzijl flinke last van oud zeer. Zo ging het afgelopen zomer faliekant mis tussen Edward Stulp en Harrie Houwerzijl. De oud-VVD'er schold voorman Stulp uit tijdens de raad, waardoor hij moest vertrekken bij zijn geliefde liberalen. Burgemeester Beukema moest er als mediator aan te pas komen om de gemoederen weer te sussen.

Kandidaten geroyeerd

Daarnaast gaat het bij de nieuwkomers ook niet van een leien dakje. Zo zijn dinsdag vier van de negen kandidaat-raadsleden opgestapt bij Socialistisch Delfzijl, omdat ze vinden dat lijsttrekker Pieter Stapel uit Spijk als dictator optreedt. Bij de partij 5 voor 12 zijn twee leden eruit gezet na ruzie in de tent. En Ottens kreeg een reprimande van burgemeester Beukema omdat hij gratis wasbonnen uitdeelde met zijn partijlogo, die eigenlijk uit de zak kwamen van Acantus, de gemeente en ondernemers als goedmakertje voor al het stof dat bij de sloop van de Vennenflat vrijkwam.

Desondanks worden de verkiezingen interessant, onder meer door deelname van de PVV. Die partij werd hier bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar de op één na grootste. Gaat die het ook lokaal goed doen? Door de krimp hebben de twaalf deelnemende partijen 'slechts' negentien zetels te verdelen, in plaats van de huidige 21.

Zon laten schijnen?

Wat de uitslag ook wordt, zeker is wel dat de gemeente na drie jaar ophoudt te bestaan. Delfzijl gaat verder met Appingedam en Loppersum. De ingezette koers door het huidige college zal ongetwijfeld een vervolg krijgen richting die fusie. Maar zal dit ook de zon weer laten schijnen voor het imago van Delfzijl?

Bekijk hier de video's en standpunten van de partijen in Delfzijl.

Woensdag 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen in zeven Groningse gemeenten: Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Oldambt, Pekela, Stadskanaal en Veendam. We volgen de verkiezingen met voorstelvideo's en analyses van onze verslaggevers. Lees hier alles over de verkiezingen.

Lees ook:

- Video's en standpunten: de partijen in Delfzijl

- Alles over de verkiezingen op 21 maart