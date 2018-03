Staatssecretaris: '5G in Groningen via Burum is onverantwoord'

Het experiment met 5G-internet in onze provincie kan definitief geen gebruik maken van dezelfde golflengtes als de satellieten in het Friese Burum. Dat zegt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken.

De satellietopstelling in Burum maakt gebruik van dezelfde frequentie waar ook 5G via loopt. De inlichtingendienst is afhankelijk van deze mast. 'Het is onverantwoord', aldus Keijzer in de Tweede Kamer. Het vergaren van informatie is volgens haar 'van belang voor de nationale veiligheid'.

Concluderend is 'Burum' niet bruikbaar boven de lijn Amsterdam-Zwolle 'Uit metingen van het Agentschap Telecom is gebleken dat onder alle omstandigheden ontoelaatbare storingen zijn.'

Meerdere frequenties

Marco Smit van de Economic Board, dat het experiment aanjaagt, zegt dat er meerdere frequenties zijn voor het experiment. Later in de ochtend komt hij met een uitgebreide verklaring.

