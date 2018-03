De 14-jarige Sanne Koning uit Uithuizen is vanaf 1 april de nieuwe jeugdbestuurder van het waterschap Noorderzijlvest.

Ze zit in de tweede klas van het vwo op het Hogeland College in Warffum. Koning is de opvolger van Rutger Smit, die de afgelopen twee jaar de jeugdbestuurder was.

De jeugdbestuurder is het gezicht voor jongeren in het gebied van Noorderzijlvest in het noorden en westen van onze provincie en de kop van Drenthe.