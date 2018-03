No Surrender-captain verschijnt op eerste openbare rechtszitting

De 53-jarige voorman van No Surrender, Henk Kuipers uit Emmen is donderdag bij zijn rechtszaak in Groningen aanwezig. Dit zegt zijn advocaat Roy van der Wal.

Kuipers wordt verdacht van dertien, merendeel, gewelddadige feiten. Hij staat samen terecht met een 59-jarig clublid uit Sneek. Beide zaken worden donderdag niet inhoudelijk behandeld. Het gaat om een zogenoemde pro formazitting. Er wordt hooguit bekeken wat nog nodig is om tot een inhoudelijke behandeling te komen. Die zal later in het jaar plaatsvinden.

Achter het glas

De rechtbank verwacht publieke belangstelling voor deze zaak. 'Bij iedere rechtszaak is veiligheid van groot belang en worden er altijd, ook hier, de nodige maatregelen genomen', laat een woordvoerder van de rechtbank Noord-Nederland weten. Belangstellenden gaan allemaal door de scanstraat. Vervolgens nemen ze plaats achter het glas op de publieke tribune.

Criminele bende

Kuipers en zijn maat worden ervan verdacht dat zij zich in de periode van 2015 tot januari 2017 bezighielden met afpersing en drugszaken. Zakelijke geschillen werden gewelddadig opgelost. Medeclubleden die niet de regels naleefden werden mishandeld en moesten hun clubjassen en mobiel afstaan. De mannen vormden een criminele organisatie, vindt het Openbaar Ministerie (OM).

Afgeluisterd

Kuipers wordt door het OM ook in verband gebracht met de grove mishandeling en ontvoering van het toen 47-jarige No Surrenderlid uit Groningen. De man werd in november 2016 afgeperst, uit de club gezet en deels ontkleed in de bossen bij Glimmen weer vrijgelaten. Tijdens een niet-inhoudelijke zitting in mei kwam naar voren dat hiervan achteraf verslag werd gedaan aan Kuipers. Dit gesprek is door justitie afgeluisterd en vastgelegd.

Kuipers werd in december in zijn woning in Emmen aangehouden. De rechtbank begint 21 maart met de inhoudelijke behandeling van de ontvoering en afpersing van het ontvoerde oud-clublid uit Groningen. Wanneer de zaak van Kuipers wordt behandeld is nog niet duidelijk.

