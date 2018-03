De 'lustkapper' slaat weer toe

De 'lustkapper' is weer actief. Bij de politie zijn drie meldingen binnengekomen dat de man, Harry S., in de Groningse wijk Lewenborg vrouwen heeft 'behandeld'.

Zijn slachtoffers zijn vrouwen die hij benadert met de opmerking dat ze prachtig haar hebben en dat hij kapper is. Hij doet dan het aanbod ze als model te knippen. Pas later hebben de vrouwen door dat ze de lustkapper hebben binnengelaten.



Woelt en wrijft door het haar

Vaak gebeurt dat bij het slachtoffer thuis. In zijn 'behandeling' gaat hij niet zover het kapsel te ruïneren. Harry S. woelt en wrijft vooral door het haar, knippen gebeurt slechts minimaal. Al zijn er in het verleden wel meldingen geweest dat hij het haar wél verknipte. Volgens de politie gaat het bij de nieuwste meldingen niet om strafbare feiten.

Harry S. is al tientallen jaren actief met zijn praktijken. Hij werd ooit veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur wegens aanranding. De rechtbank kwam toen tot de conclusie dat hij een 'unieke drang' heeft om in haar te kroelen en te wrijven. Hij begon in Emmen en verlegde zijn praktijken naar Groningen. Hier is hij met tussenpozen actief.

Benauwde momenten

Voor het laatst was dat in juni 2016 in de stad Groningen. Toen beleefde hij ook wat benauwde momenten. Twee nagelstylistes vingen hem op in hun winkel nadat hij ze eerder had benaderd om een haarmodel te worden voor hem. De twee wisten dat het om Harry S. ging, en confronteerden hem daarmee toen hij in de zaak opdook.

Opgewonden

Hij werd daarop kort vastgehouden door de politie, maar al snel vrijgelaten omdat het niet om strafbare zaken gaat. Ooit verklaarde Harry S. tegenover de politie dat hij opgewonden raakt van het strijken door haren. Vooral lang blond haar van jonge vrouwen. Er is daarbij overigens geen sprake van sexuele handelingen bij de vrouwen of zichzelf.

Volgens de politie krijgt Harry S. regelmatig bezoek van de wijkagent. Ook de hulpverlening heeft contact met hem.

