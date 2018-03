Stad minder goed bereikbaar tijdens Hemelvaart door werk aan Ring Zuid

'Het wordt echt een spannend jaar voor het verkeer. Het is zo'n complexe puzzel, en het kan zomaar zijn dat we het toch anders moeten doen dan bedacht', zegt Paul de Rook, voorzitter van de stuurgroep Groningen Bereikbaar.

In de Oosterpoort in Groningen worden bedrijven en instellingen in en rond Groningen donderdochtend geïnformeerd over de werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg. Er wordt nu al begrip gevraagd voor de overlast.

Krachtproef rond Hemelvaart

De eerste krachtproef is in het Hemelvaartsweekeinde. Vanaf woensdagavond 9 mei tot en met maandagochtend 14 mei is de noordelijke rijbaan vanaf Euvelgunne tot aan de Hereweg helemaal afgesloten voor het verkeer richting Drachten. De zuidelijke rijbaan richting Hoogezand blijft open met twee versmalde rijstroken. Het verkeer wordt omgeleid.

Treinverkeer

Daarnaast wordt de nieuwe Helperzoomtunnel dat weekeinde op zijn plek geschoven. Het heeft gevolgen voor het treinverkeer. Er rijden geen treinen tussen Groningen-Hoogeveen, Groningen-Winschoten, Groningen-Veendam en andersom. De werkzaamheden aan de weg en het spoor worden tegelijkertijd uitgevoerd om de overlast tot één korte periode te beperken, meldt Groningen Bereikbaar.

Reizigers van en naar Groningen moeten rekening houden met hinder en extra reistijd. Er worden bussen ingezet als alternatief voor de trein. De werkzaamheden gaan 24 uur per dag door.

