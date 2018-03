UMCG en DSW sluiten alsnog zorgcontract

Ziekenhuis UMCG in de stad Groningen heeft alsnog een contract gesloten met zorgverzekeraar DSW. Eerder leken beide partijen daar niet uit te komen en was er geen contract voor 2018.

Volgens het UMCG en DSW zijn de knelpunten opgelost en is er nu een meerjarige overeenkomst gesloten.

Ondanks dat er geen contract was, konden klanten van DSW wel gewoon in het UMCG terecht. Patiënten van deze verzekeraar zouden de rekening van het ziekenhuis thuisgestuurd krijgen. Die konden ze dan indienen bij DSW.

Alle DSW-verzekerde patiënten die in 2018 behandeld zijn of al staan ingepland, ontvangen binnenkort een brief van het UMCG met een toelichting.

