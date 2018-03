YouTuber doet zich voor als 15-jarige om zedenverdachte te ontmaskeren

De politie doet onderzoek naar een 50-jarige Stadjer vanwege sekschats en een afspraak met een 15-jarige jongen. In werkelijkheid had de Groninger een afspraak met een YouTuber, die zich voordeed als kind.

De YouTuber kwam op een chatsite in contact met de man. Na enkele seksueel getinte chatsessies maakte hij een afspraak met de man, die dacht dat hij met een 15-jarige te maken had.

Ontmoeting in Hoogeveen

Na het maken van de afspraak nam de YouTuber contact op met de politie. Die kwam direct tussenbeide toen de twee elkaar ontmoetten in een eettentje aan de Griendtsveenweg in Hoogeveen.

In beslag genomen

In overleg met het Openbaar Ministerie is de man niet direct opgepakt. Wel werd de telefoon van de man direct in beslag genomen. Ook is in zijn huis in Groningen computerapparatuur ingenomen. Afhankelijk van wat daar op staat kan de Stadjer alsnog worden aangehouden.

Zelf strafbaar

De YouTuber had ook gegevens over een andere zedenzaak. Die informatie is gedeeld met de afdeling Zeden, meldt de politie. Die raadt burgers overigens af zelf een zedendelinquent te ontmaskeren, omdat wie actief op zoek gaat naar kinderporno zelf ook makkelijk strafbaar kunt zijn. Het is niet verboden om je voor te doen als 15-jarige, maar er zijn wel plannen om dat in de toekomst strafbaar te stellen.