Eerste studenten doen mee aan e-bike proef

In Groningen is donderdagochtend een proef begonnen met het verstrekken van een gratis e-bike aan studenten.

Zo'n honderd studenten ruilen het komend halfjaar hun OV-weekkaart in voor een weekendkaart. In ruil daarvoor krijgen ze van Groningen Bereikbaar een elektrische fiets te leen.

Proef

Volgens Wim van de Pol van het College van Bestuur van Noorderpoort is het plan met enthousiasme ontvangen. 'We proberen de studenten te verleiden om in de ochtendspits niet in de bus en trein te gaan zitten. We hebben al veel aanmeldingen van studenten om deel te nemen aan de proef.'

Reisgedrag

De studenten wonen tussen de 10 en 20 kilometer van hun onderwijsinstelling. Tijdens het experiment wordt het reisgedrag van de deelnemers bekeken. Onderzocht wordt of de studenten bereid zijn in de ochtendspits te gaan fietsen in plaats van met het OV te reizen.

Joes Hoppes uit Sauwerd krijgt de eerste e-bike. Hij heeft zin om te gaan fietsen. 'Het is vaak best druk in de trein en daardoor ben ik regelmatig te laat op school. Het scheelt dat het nu ook mooier weer wordt'.