Het ei is nog net zichtbaar op de webcam. (Foto: GasUnie/Bewerking RTV Noord)

Hij ligt half in beeld, maar de Gasunie weet het zeker: een van de slechtvalken aan de gevel van de 'Apenrots' heeft afgelopen nacht een ei gelegd.

Het wel en wee van de slechtvalken is voor het derde jaar op rij via een webcam te volgen. In eerdere jaren kwamen meerdere eieren uit.

Volg de slechtvalken

De slechtvalken zijn te volgen via de website van de GasUnie.