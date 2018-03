Lopend Vuur: Een zwarte doos in mijn auto? Geen probleem

Verzekeraars willen dat elke auto een zwarte doos krijgt, net zoals vliegtuigen.In zo'n doos worden allerlei gegevens opgeslagen, zoals snelheid en het dragen van gordels.

Verzekeraars denken dan na een ongeluk te kunnen zien wie er schuldig is. Zijn hopen op die manier verzekeringsfraude te voorkomen. Volgens de verzekeraars bedraagt die elk jaar meer dan 50 miljoen euro. Bovendien zeggen ze de data te willen gebruiken om ons land verkeersveiliger te maken.

Zwarte doos verplicht?

Het Verbond van Verzekeraars stelt dat zo'n zwarte doos, een datarecorder, verplicht moet worden gesteld voor alle auto's. Er zijn al nieuwe auto's die al een chip onder de motorkap hebben. Die slaat data op zodra de airbag geactiveerd wordt. De politie kan die data nu al gebruiken bij zware ongevallen.

Lijkt het jou een goed idee dat de verzekeraars ook de beschikking krijgen over deze informatie? Of vind je het teveel inbreuk op je privacy?

