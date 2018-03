Afgeslankte versie van 5G-experiment door verbod op 'Burum-frequentie'

Het experiment met 5G-internet in onze provincie mag dan definitief geen gebruik maken van dezelfde golflengtes als het satellietstation in het Friese Burum. Toch is de proef met 5G niet van de baan.

Dat zegt Peter Rake van Economic Board Groningen.

'We kunnen nu niet over die frequentie beschikken waar we straks met zijn allen in Europa gebruik van gaan maken. Met name voor toepassingen voor het met hoge snelheden uploaden en downloaden van data. Maar dat beketent niet dat we helemaal niks kunnen', zegt Rake.

Internet of things

'We kunnen pilots doen die lagere snelheden nodig hebben. Ook andere dingen zoals internet of things (bijvoorbeeld landbouwapparaten die zijn aangesloten op het internet, red.) kunnen worden getest.'

Inlichtingendienst

Staatssecretaris Mona Keijzer zei woensdag dat de frequentie niet gebruikt mag worden, omdat de satellietopstelling in Burum gebruik maakt van dezelfde frequentie waar ook 5G via loopt. De inlichtingendienst is afhankelijk van deze mast.

'Zet ons op de rem'

'Teleurstellend', zegt Rake over dat besluit. 'Het zet ons op de rem, maar toch zet het ons niet stil, omdat we dus wel andere dingen kunnen testen. Maar de ultieme snelweg zonder begrenzer is niet beschikbaar.'

'Keuze zal gemaakt moeten worden'

'We blijven in overleg met het ministerie van Economische Zaken om tóch een aantal testen op die frequentie te doen', zegt Rake. 'Nederland zal toch een keer de keuze moeten maken om die frequentie vrij te geven, want ook andere Europese landen zijn al aan het testen op die frequentie.'

Sterker nog, Rake voorziet problemen: 'Het gaat ons waarschijnlijk in de weg zitten, want in Noord-Duitsland gaan ook testen plaatsvinden en dat gaat ook storingen opleveren. Er moet dus snel een beslissing worden genomen.'

