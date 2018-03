Minister weet nog niets over toekomst Norgerhaven

Minister Sander Dekker weet nog niet hoe het verder moet met gevangenis Norgerhaven in Veenhuizen.

Dat meldt RTV Drenthe. Drie weken geleden werd bekend dat de Noorse gevangen nog dit jaar uit Norgerhaven vertrekken. De vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid wilde binnen twee weken van de minister weten hoe het nu verder gaat.

De staatssecretaris van het vorige kabinet beloofde namelijk dat Norgerhaven weer zal worden gebruikt voor Nederlandse gevangenen.



Noors cellentekort

In 2015 spraken Nederland en Noorwegen af om de Noorse gevangenen drie jaar in Veenhuizen onder te brengen om het cellentekort in Noorwegen op te lossen. Het contract kon steeds met een jaar verlengd worden, maar daar ziet Noorwegen nu van af.



Meer tijd

Minister Sander Dekker heeft donderdag per brief laten weten dat hij meer tijd nodig heeft om die vraag te beantwoorden.'Een slechte zaak, want er zit nu veel personeel in onzekerheid', reageert SP-Kamerlid Michiel van Nispen. 'Waarom zoveel tijd om een belofte uit het verleden te bevestigen?'



Alles in het werk stellen

Ook de gemeente Noordenveld hoopt dat er snel meer duidelijkheid komt. Woensdagavond nam de raad unaniem een motie aan waarin ze het college oproept alles in werk te stellen om Norgerhaven open te houden.

In de motie staat dat de minister dringend verzocht moet worden om de eerdere belofte van voormalig staatssecretaris Fred Teeven na te komen.