Google steekt half miljard in uitbreiding datacenter Eemshaven; 'Iedereen in Groningen profiteert'

Het datacenter van Google in de Eemshaven wordt uitgebreid. Het bedrijf investeert 500 miljoen euro in de uitbreiding.

Google zegt de investering te doen om aan de toenemende vraag van consumenten en bedrijven tegemoet te komen. Over waar het geld in gaat zitten, blijft het op de vlakte.

250 mensen aan het werk

Het informatie- en advertentiebedrijf opende de deuren in de Eemshaven in december 2016. Momenteel werken in het datacenter 250 mensen. Het gebouw in de Eemshaven staat vol met servers voor onder andere YouTube-video's, Google Maps en Gmail.

'In de periode van de bouw tot en nu droegen in totaal 2200 mensen hun steentje bij aan het datacenter. Sinds de bouw leverde Google een bijdrage van 800 miljoen aan het bruto binnenlands product', klopt het bedrijf zichzelf op de borst.

Dit toont aan dat Groningen internationale techbedrijven veel te bieden heeft Eric Wiebes - Minister EZK

'Iedereen in Groningen profiteert'

Minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes spreekt vol lof over de investering van Google: 'Dit toont aan dat Groningen internationale techbedrijven veel te bieden heeft, zoals hernieuwbare energie, goed geschoold personeel en uitstekende ICT-verbindingen.'

'Google heeft Groningen ook veel te bieden', stelt Wiebes, 'zoals werkgelegenheid, inkomsten voor lokale toeleveranciers, investeringen in natuurprojecten en een programmeer-programma voor de jeugd. Dit is een samenwerking waar iedereen in Groningen van profiteert.'

Van voorbehoud naar definitief

Bij de opening van het datacenter flirtte toenmalig Groningen Seaports-directeur Harm Post al met uitbreiding. Google zelf hield een slag om de arm. Tot donderdag, toen het voorbehoud plaatsmaakte voor het stempel 'definitief'.

