Moordenaars oud-Winschoter Berend Smit krijgen levenslang

De broers Admilson en Marcos R. zijn in hoger beroep veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Zij worden onder andere verantwoordelijk gehouden voor de moord op oud-Winschoter marktkoopman Berend Smit.

Drie weken geleden eiste het Openbaar Ministerie levenslang tegen de moordbroers. Dat meldt RTV Drenthe.

Meerdere moorden

De broers zijn beide veroordeeld voor de moord op Smit in 2012 op het Dwingelderveld, en voor de moord in Exloo op het echtpaar Jan en Greet Veenendaal in 2013.

De rechtbank in Assen veroordeelde Marcos R. eerder tot dertig jaar cel. Admilson kreeg daarnaast tbs met dwangverpleging opgelegd. Het Openbaar Ministerie vond die straffen te laag en ging in hoger beroep.

De rechtbank wilde geen levenslang opleggen vanwege het definitieve karakter van de straf. Door een wijziging in de uitvoering van de straf is er nu geen bezwaar meer, vindt het hof.

Lees ook:

- OM eist weer levenslang tegen 'moordbroers'

- Onderzoek naar scherp voorwerp van Admilson R.

- Hof gaat niet verder met hoger beroep moordbroers

- Agressieve Admilson R. met geweld uit rechtszaal gehaald (update)