Sympathisanten voorman No Surrender bij rechtszaak

Het jack van een lid van No Surrender (Foto: Peter Steinfort)

Leden van No Surrender (Foto: Peter Steinfort)

Een tiental sympathisanten van voorman Henk Kuipers van No Surrender uit Emmen hebben zich verzameld voor de rechtbank in Groningen.

Kuipers wordt verdacht van dertien, merendeel, gewelddadige feiten. Hij staat samen terecht met een 59-jarig clublid uit Sneek. Beide zaken worden donderdagmiddag niet inhoudelijk behandeld. Het gaat om een zogenoemde pro formazitting. Er wordt hooguit bekeken wat nog nodig is om tot een inhoudelijke behandeling te komen. Die zal later in het jaar plaatsvinden.

Veiligheid

De rechtbank heeft de nodige maatregelen genomen in verband met de veiligheid. Belangstellenden gaan allemaal door de scanstraat. Vervolgens nemen ze plaats achter het glas op de publieke tribune.

