Proef nul-op-de-meter-huurwoningen kan beginnen

Woningcorporatie Wold en Waard in Leek kan beginnen met het energieneutraal maken van de eerste huurwoningen. Het gaat om een proef waarvoor zich vijftig huurders hebben aangemeld.

Wold en Waard verhuurt een kleine 4500 woningen in het Westerkwartier. In 2050 moeten al die woningen energieneutraal zijn. Een mega-operatie, waarmee nu een begin kan worden gemaakt.

'Fors minder energielasten'

Projectleider Jan Leistra is verheugd dat meer huurders zich hebben aangemeld dan de dertig die nodig waren om met de proef te beginnen.

'De eerste huurders meldden zich al meteen na de aankondiging van de pilot. Vervolgens hebben we de andere bewoners in het rijtje benaderd met de vraag of ze wilden meedoen. Vooral het feit dat de maandelijkse energielasten fors naar beneden gaan heeft mensen over de streep getrokken.'

Volgens de projectleider heeft het ook geholpen om twijfelende huurders mee te nemen op excursie naar energieneutrale woningen in Haren.

Blok in zijn geheel aangepakt

Wold en Waard pakt een blok in zijn geheel aan. Leistra: 'Met het verbeteren van een individuele woning in een rijtje krijg je nog geen nul-op-de-meter woning. Daarvoor moeten ook de andere woningen meedoen. Ik ben blij dat onze huurders dat hebben ingezien en willen meewerken.'

Als eerste worden de zogeheten Martini- en Dinklawoningen aangepakt. Ze zijn genoemd naar de architect die de woningen heeft ontworpen. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw werd dit type woningen veel gebouwd. Ook Wold en Waard heeft er veel in bezit.

'Theemuts' over de woning

'We zetten als het ware een theemuts over de woning', zegt Leistra. 'Het dak wordt geïsoleerd en in sommige gevallen worden de voor- en achtergevels vervangen. Er komt een duurzaam energiesysteem in en een goede ventilatie, waardoor de warmtevraag tot een minimum teruggebracht wordt. En de woningen worden gasloos.'

Volgens Leistra hoeven de bewoners niet te verhuizen tijdens de verbouwing: 'Ze zitten vijf of zes weken in het stof en in het lawaai. Dat is inderdaad even afzien, maar daar krijgen ze een comfortabele woning voor terug, met veel lagere energiekosten.'

Wold en Waard hoopt in september de eerste woningen aan te pakken. Leistra: 'De huurders mogen meebeslissen met welke aannemers we in zee gaan.'

