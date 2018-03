'Start-up' BNI Veendam heeft soms meer gasten dan leden

Een netwerkclub met een hoog ontmoetingsgehalte. BNI heeft her en der afdelingen in onze provincie. In Veendam moet de club die iets langer dan een jaar bestaat nog nieuwe leden aan zich weten te binden.

'Het is verrekte vroeg', zegt advocaat Jeroen Sprangers bij aanvang van zijn 'pitch', maar volgens het actieve lid van netwerkclub BNI is iedere donderdagochtend om zeven uur ontbijten met tientallen andere ondernemers de moeite waard.

Meer gasten dan leden

Zo ook deze donderdag in de Borgerswoldhoeve in Veendam. Met 27 leden is de BNI-afdeling in het hart van de Veenkoloniën nog groeiende, en dat blijkt uit de bezetting van de ochtend. Om ondernemers, zzp'ers en andere belangstellenden warm te maken, is dit BNI-ontbijt iets anders dan anders, met tientallen gasten als gevolg. Deze ochtend zijn er meer gasten dan leden.

'Miljoen euro'

Desondanks is directeur André de Vries van de afdeling Groningen tevreden. 'Deze afdeling heeft elkaar vorig jaar voor meer dan 1 miljoen euro aan opdrachten gegeven', stelt hij trots vast.

Ondernemer Mathieu Lanting spant de kroon. Hij verhuisde vorig jaar van Zuidlaren naar het Ondernemershuys in Veendam. Gevolg: er werd voor ruim twee ton door Lanting aan opdrachten weggegeven.

Middels kaartjes uitwisselen, aanbevelingen schrijven en verschillende netwerkgesprekken moeten ondernemers hun slag slaan, nog voordat de zon hoog aan de hemel staat. En dat allemaal volgens het principe 'Geven Loont'.

'Het is net topsport'

Van bouwbedrijf tot communicatiebureau, van koffieschenker tot whiskey-importeur, het kan niet op. De belasting voor ondernemers is hoog, beseft ook Sprangers zich. 'Het is soms net topsport, om hier iedere donderdagochtend om zeven uur weer te zijn', schetst hij.

Vertrouwen = handel

De filosofie erachter is: veel ontmoetingen zorgen voor veel vertrouwen in elkaar. En dat moet leiden tot handel. Na de vele woorden is het tijd voor zaken doen. De opdrachten vliegen over tafel. De een beveelt een bouwbedrijf aan, de ander moet een nieuwe website hebben, weer een ander zet een nieuwe medewerker bij het uitzendbureau op de pay-roll.

Dan is het voorbij, en moet de dag voor de tientallen aanwezigen in feite nog beginnen. Volgens de klok is het immers nog maar amper negen uur 's ochtends.

Niet alleen in Veendam komen de ondernemers bijeen. Ook in in de stad Groningen, Aduard, Hoogezand en Winschoten zijn er geregeld bijeenkomsten.

