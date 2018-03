Scholen in de problemen: kleuters krijgen les op de gang

Kleuters krijgen les op de gang, kinderen worden naar Veendam gebracht voor techniekles en leraren vergaderen tussen de leerlingen. De ruimteproblemen op de basisscholen in Oude Pekela worden steeds groter.

De grootste problemen spelen bij De Groenling. Dat is een multifunctioneel gebouw waarin de basisscholen De Hendrik Westerschool, de St. Willibrordusschool en De Zevensprong gehuisvest zijn. Vooral die laatste kampt met ruimteproblemen.

Kleuters op de gang



Een deel van groep 1 en 2 van De Zevensprong krijgt les op de gang. Beide groepen zijn samen met 37 leerlingen te groot om in een lokaal les te krijgen. Er is daarom besloten beide groepen te splitsen. Hierdoor krijgen in totaal zeventien kleuters les op de gang. Kluisjes voor de jassen worden gebruikt als afscheiding, om aparte ruimtes te creëren.

Ik vind dit niet prettig Alice Roorda - moeder van twee schoolkinderen

Alice Roorda heeft twee kinderen op de school zitten. Zij is alles behalve blij met de huidige omstandigheden. 'Ik vind dit niet prettig. Leerkrachten missen ruimte voor spullen en moeten van hot naar her.' En de kinderen verliezen hun concentratie, zegt zij. 'Er gebeurt veel op de gang, dus dat zorgt voor afleiding.'

Uit het jasje gegroeid



Zjannet Horlings werkt als intern begeleider op De Zevensprong en spreekt mede namens het schoolbestuur. Zij ziet dat de school uit zijn jasje is gegroeid. 'Onze personeelskamer is omgebouwd tot klaslokaal, dus wij moeten nu tussen de leerlingen overleggen. In de ochtend kunnen wij niet vergaderen, want sommige zaken kun je niet bespreken waar de kinderen bij zijn.'

Leerkrachten van De Zevensprong kunnen soms in het lokaal van groepen 7 en 8 zitten, omdat die leerlingen dan in Veendam zijn. Dat komt door de problemen waarmee De St. Willibrordusschool kampte. Die school had in het verleden een ruimtegebrek. Daarop is besloten de techniekruimte om te bouwen tot klaslokaal voor de bovenbouw.

Hierdoor kunnen leerlingen geen technieklessen meer volgen in hun eigen gebouw. Ouders halen de kinderen van de groepen vijf tot en met acht op en brengen ze vervolgens naar Veendam, om op de Winkler Prins techniekles te volgen.

De scholen moeten gewoon verhuizen Hennie Hemmes - wethouder

Onnodig probleem



Maar de problemen spelen niet alleen in het multifunctioneel gebouw. De populariteit van De Groenling zorgt voor leegstand bij een andere school. De Feiko Clockschool, jaren geleden de populairste school van het dorp, heeft zes lege lokalen. Juist daar ligt de oplossing, zegt wethouder Hennie Hemmes.

'De oplossing is heel gemakkelijk. De scholen moeten gewoon verhuizen. De Feiko kan ruilen met een van de drie scholen in De Groenling. Dan is alles opgelost. Maar de schoolbesturen willen niet meewerken.'

Volgens Hemmes worden alle opties vanuit de gemeente door de schoolbesturen van tafel geveegd. 'Wij staan als gemeente met de rug tegen de muur. Wij willen de volledige verhuiskosten betalen, maar dan moeten de schoolbesturen wel meewerken. Ik hoop dat ze verstandig worden. Deze situatie mag niet te lang voortduren.'

