Wind is spelbreker bij actie hongerstaker

De harde wind speelt de actievoerders bij het Centrum Veilig Wonen in Appingedam parten. Een van de tenten waaide de afgelopen nacht om.

Hongerstaker Jan Holtman (66) uit Wildervank moest meehelpen om de tent af te breken. 'We zijn 's nachts maar met z'n drieën en dus moest ik wel even meehelpen in de kou. Op zich geen probleem, maar heb moeite om weer warm te worden', zegt Holtman.

Geen aftakeling

Hij heeft sinds zondagavond niets meer gegeten en wil dat tien dagen volhouden. Volgens hem gaat dat ook wel lukken. 'Als het moet houd ik het wel een maand vol. Ik voel me goed, voel totaal geen aftakeling. Ik ben alleen wat koud', zegt Holtman.

De actievoerders hebben over belangstelling niets te klagen. 'Er komen zo'n 100 tot 120 mensen per dag langs. Ze vertellen verhalen over schade. Vaak zijn de mensen heel emotioneel. Ik hoor het allemaal aan', zegt de hongerstaker.

Lees ook

:

-Directeur CVW in gesprek met actievoerders en hongerstaker

-Hongerstaker bij CVW voelt zich nog goed en gaat tweede dag in

-Hongerstaking tegen de gaswinning bij CVW-gebouw