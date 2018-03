Donar verkoopt MartiniPlaza uit voor Europese kwartfinale

Donar speelt de kwartfinale van de Europe Cup in een uitverkocht MartiniPlaza. De plaatsing voor de volgende ronde veroorzaakte woensdagavond een run op kaartjes. Binnen 2,5 uur waren er nog een kleine vijftig kaarten over.

Donderdagmiddag waren ook die stoeltjes verkocht. Donar schakelde woensdag in Roemenië Cluj uit. In de kwartfinale neemt Donar het op tegen Mornar Bar uit Montenegro. De uitwedstrijd is komende week, een week later - op 27 maart - spelen de Groningers in MartiniPlaza.

'Het kan nog zijn dat er nog enkele tientallen kaartjes vrijkomen, maar die kans is klein', zegt Hayo Bijl van Donar. 'Dat hangt er vanaf hoeveel supporters Mornar Bar meeneemt. Afhankelijk daarvan komen er nog een paar stoeltjes in het uitvak vrij. Daar weet ik volgende week meer over.'



