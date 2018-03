'Miljardenverspilling bij versterking aardbevingsgebied'

Als minister Wiebes niet ingrijpt, worden bij de versterkingsoperatie in het Groningse aardbevingsgebied voor miljarden verspild.

Dat komt doordat gebouwen zwaarder worden verstevigd dan nodig. Op die manier duurt de operatie onnodig lang en kost het meer geld.

Daar waarschuwt hoogleraar en adviseur van het ministerie van Economische Zaken (EZ) Ira Helsloot voor in EenVandaag. Hij was lid van de commissie Meijdam, die het kabinet adviseerde over de bouwveiligheidsmaatregelen.

'Draconische operatie'

De hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft het tegen EenVandaag over een 'draconische operatie'. Huizen worden verstevigd op een manier die zelfs in Griekenland, Italië en de VS, landen die vaak met zware bevingen te maken hebben, niet eens gebeurt.

'De huizen die we nu versterken zijn nog veel sterker dan de huizen die in die landen staan. Het levert een vorm van super veilige bunkers op. Maar daardoor kost het veel te veel tijd en heeft het een veel te grote impact op de samenleving', aldus de hoogleraar.

'Nog minstens tien jaar'

Op deze manier gaat de versterking nog minstens tien jaar duren, betoogt Helsloot. Het kan volgens hem veel eenvoudiger. 'Enkel glas vervangen door dubbel glas met stalen kozijnen geeft al in de meeste gevallen voldoende stevigheid aan een huis om te kunnen blijven staan. Met die aanpak waren ze nu al klaar geweest.'

'Oorzaak is angst'

Volgens Helsloot komt de vertraging door de angst bij de betrokken bestuurders en experts. Daarom wordt voor een overdreven zekerheid gekozen. Minister Wiebes van EZ moet ingrijpen, vindt hij.

'Alders niet stoer genoeg'

Als dat niet gebeurt, worden miljarden verspild. Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders krijgt een veeg uit de pan van Helsloot: 'Alders is niet stoer genoeg geweest om met een snelle voldoende veilige methode te komen. Ik denk dat het nu tijd is voor de minister om op te treden en het zelf weer op te pakken.'

Wiebes

De minister wil niet reageren op de waarschuwing van Helsloot. Het ministerie van EZ laat aan EenVandaag weten dat het met de Groningse bestuurders en maatschappelijke organisaties in gesprek is over een verbeterde versterkingsaanpak. Dat moet dit voorjaar tot een akkoord leiden.

