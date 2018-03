Onderzoek: 'Huis kopen om gelijk te verhuren neemt toe in Stad'

Steeds meer kleine particulieren kopen woningen om ze vervolgens gelijk weer te verhuren. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gebeurt dat bij zo'n 10 á 13 procent van de woningaankopen, in Groningen ligt dat percentage iets hoger.

Vooral woningen van minder dan 50 vierkante meter zijn populair. Dat blijkt uit onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit van Amsterdam. Het onderzoek is gedaan in opdracht de politieke partij SP.

Is het een probleem?

Het onderzoek spreekt van een nieuwe categorie op de koopmarkt. De nieuwe spelers zouden potentiële eigenaar-bewoners verdringen van de koopmarkt. Het is bij de gemeente Groningen echter een vraagteken hoe de onderzoekers aan de cijfers komen.



'Wij hebben deze cijfers namelijk zelf niet en we hebben ze dus ook niet gegeven', laat een woordvoerder namens wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) weten. Het stadsbestuur herkent het zogenaamde buy-to-let systeem wel. 'Wij krijgen wel de signalen, maar we kunnen niet zeggen dat het een probleem is.'

Voorzien in een behoefte



Het huizen kopen om weer te verhuren kan juist ook een oplossing zijn voor het probleem in Groningen. 'We hebben een tekort aan huurwoningen in het middensegment. Als de gekochte woningen verhuurd worden voor een prijs die past in het middensegment, dan voorziet het juist in een behoefte.'



SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk kan zich wel enigszins vinden in de woorden van de gemeente. 'Het is inderdaad niet duidelijk hoe groot het probleem is in Groningen, maar ik wil voorkomen dat het een groot probleem wordt.'

Woningplicht

De grootste oppositiepartij in de gemeenteraad van Groningen wil dat de woningen betaalbaar blijven. 'Nu kopen investeerders de huizen voor veel geld om ze daarna dus weer voor veel geld te verhuren.' Het al eerder voorgestelde SP-plan om een woningplicht in te voeren laat echter in Groningen nog op zich wachten.



Met een woningplicht is de koper van het huis of familie van de koper verplicht om in het huis te wonen. 'Dat zorgt er voor dat wonen betaalbaar blijft', aldus Jimmy Dijk.



De gemeente Groningen kijkt op dit moment naar de ontwikkelingen in Amsterdam. Daar is een meerderheid voor de woonplicht, maar wordt nog onderzoek gedaan naar de juridische mogelijkheden.

